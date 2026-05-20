Operação apreende 2,1  toneladas de alimentos impróprios em mercados de São José do Norte

Mais de 2,1 toneladas de produtos impróprios para consumo foram apreendidas durante uma operação de fiscalização realizada nesta quarta-feira (20) em dois mercados de São José do Norte, no Sul do Estado.
Entre os itens recolhidos estavam carnes, iogurtes, produtos de padaria, molhos e farinhas, além de unidades de álcool cuja comercialização é proibida em mercados.
Durante a fiscalização, as principais irregularidades encontradas foram produtos vencidos, fracionamento indevido e armazenamento fora da temperatura exigida para conservação.
Os itens foram apreendidos durante uma operação do Programa Segurança dos Alimentos, vinculado ao Ministério Público. Segundo o órgão, todo o material apreendido foi descartado.
A ação contou com a participação de promotores de Rio Grande, Porto Alegre, além do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRS).