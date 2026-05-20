Operação apreende 2,1  toneladas de alimentos impróprios em mercados de São José do Norte

Entre os itens recolhidos estavam carnes, iogurtes, produtos de padaria, molhos e farinhas. Divulgação / Ministério Público

Mais de 2,1 toneladas de produtos impróprios para consumo foram apreendidas durante uma operação de fiscalização realizada nesta quarta-feira (20) em dois mercados de São José do Norte, no Sul do Estado.

Entre os itens recolhidos estavam carnes, iogurtes, produtos de padaria, molhos e farinhas, além de unidades de álcool cuja comercialização é proibida em mercados.

Durante a fiscalização, as principais irregularidades encontradas foram produtos vencidos, fracionamento indevido e armazenamento fora da temperatura exigida para conservação.

Os itens foram apreendidos durante uma operação do Programa Segurança dos Alimentos, vinculado ao Ministério Público. Divulgação / Ministério Público

Os itens foram apreendidos durante uma operação do Programa Segurança dos Alimentos, vinculado ao Ministério Público. Segundo o órgão, todo o material apreendido foi descartado.

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