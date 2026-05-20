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Operação apreende 2,1  toneladas de alimentos impróprios em mercados de São José do Norte

Foram identificadas irregularidades como produtos vencidos, armazenamento inadequado e venda de itens proibidos durante a fiscalização.

Laura Cosme

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