Segurança

Crime na fronteira
Notícia

Onda de furtos de hidrômetros causa desperdício de mais de 1,3 milhão de litros de água em Santana do Livramento

Maior parte das ocorrências é registrada em bairros próximos à fronteira; segundo Departamento de Água e Esgotos do município, objetivo dos criminosos é vender o metal furtado no Uruguai

Rodrigo Evaldt

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS