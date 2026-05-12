Onda de furtos de hidrômetros causa desperdício de mais de 1,3 milhão de litros de água em Santana do Livramento

Só no último mês, foram registradas 26 ocorrências — mesmo número de todo ano passado. Rodrigo Evaldt / RBS TV

Uma onda de furtos de hidrômetros tem preocupado moradores e gerado prejuízo em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste. Só no último mês, foram registradas 26 ocorrências — mesmo número de todo ano passado.

Os crimes acontecem durante a madrugada, principalmente em bairros próximos à fronteira com o Uruguai. Segundo o Departamento de Água e Esgotos (DAE), cada furto provoca um desperdício de cerca de 50 mil litros de água potável. Isso representa um prejuízo de mais de 1,3 milhão de litros para a cidade.

Crimes acontecem durante a madrugada, principalmente em bairros próximos à fronteira com o Uruguai. Rodrigo Evaldt / RBS TV

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A Polícia Civil aponta que a facilidade de atravessar a fronteira para vender o metal dos equipamentos é uma das principais motivações dos criminosos. Para coibir a prática, o DAE está substituindo os hidrômetros danificados por modelos de plástico.

Para coibir a prática, o DAE está substituindo os hidrômetros danificados por modelos de plástico. Rodrigo Evaldt / RBS TV