Oito adolescentes são indiciados por cyberbullying contra alunas do IFSul em Pelotas

A lei de cyberbullying define a prática como intimidação sistemática realizada no ambiente virtual. Gabriel Veríssimo / Agencia RBS

A Polícia Civil indiciou oito adolescentes por cyberbullying após a criação e divulgação de uma lista com termos depreciativos e de cunho sexual direcionados a cerca de 30 alunas do campus Pelotas do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul).

O inquérito, conduzido pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Pelotas, foi concluído na quinta-feira (30) e encaminhado ao Judiciário.

Segundo o delegado César Nogueira, que substitui a titular da DPCA, Lisiane Matarredona, durante período de férias, oito adolescentes foram responsabilizados no caso.

— Foi finalizado (o inquérito) e encaminhado ao poder judiciário na quinta-feira. Foram 8 adolescentes indiciados por cyberbullying — informou.

Ao todo, o caso gerou 14 denúncias formais feitas por estudantes, todas menores de idade.

A legislação que tipifica o crime de cyberbullying foi sancionada em 2024 e define a prática como intimidação sistemática realizada em ambiente virtual.

Como os investigados têm entre 12 e 17 anos, eles respondem por ato infracional, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e não pelo Código Penal aplicado a adultos.

Em 24 de março, o IFSul confirmou a suspensão dos oito estudantes apontados como envolvidos diretamente no caso. A medida administrativa foi adotada após a repercussão das denúncias feitas por alunas da instituição nas redes sociais.

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Em nota enviada a reportagem nesta segunda-feira (4), o IFSul diz estar aguardando o desfecho do caso nas instância competentes e que os estudantes seguem com afastamento cautelar, sendo atendidos pela instituição através de estudos domiciliares.



