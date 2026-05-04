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"Ranking sexual"
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Oito adolescentes são indiciados por cyberbullying contra alunas do IFSul em Pelotas

Inquérito foi finalizado e contabilizou 14 queixas formais de alunas menores de idade

Gabriel Veríssimo

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