Segurança

Crime na estrada
Notícia

“Quando o motorista percebe, já perdeu boa parte da carga”: ataques a carretas com soja preocupam em Rio Grande

Criminosos aproveitam baixa velocidade de caminhões e filas nos acessos ao porto para abrir tombadores e derramar a carga na rodovia

Joanna Manhago

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