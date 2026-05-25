“Quando o motorista percebe, já perdeu boa parte da carga”: ataques a carretas com soja preocupam em Rio Grande

Polícia aponta atuação de quadrilhas na BR-392 durante período da safra; motoristas relatam perdas de até 10 toneladas de carga. Joanna Manhago / Grupo RBS

O furto de cargas de soja voltou a preocupar caminhoneiros e forças de segurança durante o período da safra em Rio Grande. Entre janeiro e 20 de maio deste ano, foram registrados oito casos de derramamento de carga e roubo de grãos nas rodovias da região, conforme dados da Polícia Civil. Em todo o ano passado, foram 30 ocorrências.

A maior parte dos registros ocorre na BR-392, principal rota de acesso ao porto do município. Os casos vão de pequenos furtos a derramamentos de cargas inteiras. Em uma das ocorrências registradas neste ano, a polícia apurou o desaparecimento de 51 toneladas de soja.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a atuação é organizada e acompanha o calendário agrícola.

— Essas ações são sazonais, acompanham o período das safras e são típicas de áreas portuárias. Existe toda uma engenharia criminosa por trás disso. Tem quem abre o tombador, quem recolhe a carga e quem faz a revenda depois — afirma o supervisor operacional da PRF, Marcos Molina.

De acordo com a corporação, os pontos mais críticos ficam no km 18 da BR-392, na altura do Parque Marinha, e no km 9,9, locais onde caminhões costumam reduzir a velocidade ou formar filas antes de acessar os terminais portuários.

Conforme Molina, os criminosos costumam agir em dois momentos: durante retornos na rodovia, quando o caminhão desacelera, ou enquanto os veículos aguardam o horário de descarga.

— Muitas vezes eles chegam de motocicleta e aproveitam que o tombador está sem cadeado ou trava — explica.

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O presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Bens de Rio Grande (Sindicam), Diek Senna, afirma que os relatos são frequentes entre motoristas, especialmente na safra.

— O caminhoneiro já vem para Rio Grande com esse receio. O retorno do Parque Marinha virou um ponto estratégico porque o caminhão precisa reduzir muito a velocidade — relata.

Segundo ele, os criminosos aproveitam a conversão para abrir a tampa traseira da carreta e provocar o derramamento dos grãos.

— Quando o motorista percebe, já perdeu boa parte da carga — diz.

Frequência dos casos impacta

Além do impacto logístico, o furto também gera perdas financeiras aos caminhoneiros. Conforme o Sindicam, em muitos casos a responsabilidade pela carga recai sobre o motorista.

— Quando abrem a tampa traseira, ele perde entre oito e dez toneladas. Muitas vezes esse prejuízo acaba sendo descontado do motorista, mesmo sem culpa — afirma Senna.

Entre janeiro e 20 de maio deste ano, foram registrados oito casos de derramamento de carga e roubo de grãos nas rodovias da região, conforme dados da Polícia Civil. Divulgação/PRF

Atualmente, a saca de soja de 60 quilos varia entre R$ 105 e R$ 135 no mercado brasileiro. Quando os grãos ficam espalhados na pista e entram em contato com sujeira, umidade ou resíduos, a carga perde valor comercial e costuma ser destinada à ração animal ou vendida com forte desvalorização.

Além do prejuízo econômico, a soja espalhada aumenta o risco de acidentes nas rodovias. Em alguns casos, segundo a PRF, os grãos são escondidos em áreas de mata próximas à pista para recolhimento posterior.

— Muitas vezes o motorista nem para no local por medo de assalto ou de ter o caminhão roubado. Ele segue até um posto, onde se sente mais seguro — afirma Senna.

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Os números mostram que as ocorrências permanecem recorrentes na região. Apenas em maio deste ano, foram quatro registros. No mesmo período do ano passado, haviam sido três.

Em 2025, setembro concentrou o maior número de ocorrências, com 11 casos, a maioria entre os quilômetros 17 e 19 da BR-392.

Segundo Molina, operações policiais e prisões reduzem temporariamente os casos, mas os grupos mudam a forma de atuação.

— Quando há prisões, diminui bastante. Mas eles migram. Se fica mais difícil agir na rodovia, passam para outro modal. O crime não termina, ele muda de lugar — diz.

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A PRF e o sindicato orientam caminhoneiros a utilizarem cadeados e travas nos tombadores das carretas e evitarem chegar com muita antecedência aos terminais para reduzir o tempo parado no acostamento. Outra recomendação é registrar boletim de ocorrência.

— O registro é fundamental. Muitas vezes o motorista não quer perder o horário da descarga, mas sem isso fica difícil mapear as quadrilhas e combater o problema — afirma Molina.

