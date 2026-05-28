Nove bovinos são furtados em avenida de Pelotas

Criminosos cortaram a linha de arame da cerca para retirar os animais. Jeferson Kickhöfel / RBS TV

Um produtor rural registrou na Polícia Civil o furto de nove animais de grande porte em uma propriedade rural localizada na Avenida Vinte e Cinco de Julho, no bairro Três Vendas, em Pelotas. O crime aconteceu na madrugada de quarta-feira (27), em uma área que vem sofrendo com a recorrência destes crimes. No último domingo, três cavalos de estimação foram furtados e abatidos na mesma região.

Conforme os dados do boletim de ocorrência, a vítima relatou que os animais estavam abrigados em um campo de propriedade de um amigo. Ao chegar ao local pela manhã, o produtor constatou o desaparecimento de todo o rebanho. Os criminosos cortaram a linha de arame da cerca para retirar os animais, repetindo um padrão de atuação que já havia sido observado na mesma região nos últimos dias.

O lote levado pelos criminosos é composto por animais de diversas raças e idades: um boi pampa Hereford, um Charolês, uma vaca Aberdeen Angus, uma vaca Holandesa, uma Jersey, uma Zebu, além de três terneiros (um da raça Jersey e dois Angus).

Proximidade com futuro estádio

O local do crime de abigeato fica nas imediações do terreno onde está projetada a construção do novo Estádio Ninho do Cardeal, pertencente ao Grêmio Atlético Farroupilha. A região, abriga alguns imóveis, além de chácaras próximo à BR-116.

Segundo caso na semana

No último domingo (24), três cavalos de estimação foram furtados de uma chácara na mesma via e, na segunda-feira (25), foram encontrados mortos e carneados às margens da Barragem Santa Bárbara, nas proximidades da BR-116.

A cerca do local também havia sido cortada. Os proprietários refizeram os rastros dos animais até uma área de chácara desativada, onde depararam-se com a cena dos três animais mortos lado a lado, com evidentes sinais de abate clandestino para comercialização ilegal de carne.

A apuração do abate dos cavalos está sob a responsabilidade da Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Decrab), que atua em conjunto com as outras delegacias de Pelotas para mapear os receptores dessa carne e interromper a sequência de ataques que penaliza os criadores.



