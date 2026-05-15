Segurança

Presa em flagrante
Notícia

Mulher é presa suspeita de vender canetas emagrecedoras ilegalmente no sul do Estado

Medicamentos utilizados para emagrecimento eram comercializados pelas redes sociais sem autorização sanitária, segundo investigação

Frederico Feijó

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS