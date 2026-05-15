Mulher é presa suspeita de vender canetas emagrecedoras ilegalmente no sul do Estado

Produtos eram vendidos por redes sociais sem atender exigências sanitárias. Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu em flagrante nesta sexta-feira (15) uma mulher investigada pela venda irregular de medicamentos utilizados para emagrecimento, conhecidos popularmente como "canetas emagrecedoras", em Pelotas.

A ação foi realizada pela 2ª Delegacia de Polícia durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão relacionado a uma investigação sobre a comercialização clandestina de medicamentos de uso controlado.

Segundo a Polícia Civil, os produtos eram vendidos por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, sem observância das exigências sanitárias previstas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Durante a operação, os policiais apreenderam substâncias trazidas do Paraguai utilizadas no tratamento de diabetes e obesidade, além de materiais relacionados à venda dos produtos.

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Venda irregular

Conforme a investigação, os medicamentos eram comercializados sem prescrição médica e fora de estabelecimentos autorizados, o que contraria as regras de controle sanitário para esse tipo de substância.

Segundo o delegado César Nogueira, responsável pela investigação, a principal preocupação envolve os riscos à saúde pública causados pela circulação clandestina dos medicamentos.

— O consumidor muitas vezes não sabe a procedência do produto, se houve armazenamento adequado ou até mesmo se a substância é autêntica — afirmou.

A Polícia Civil destaca que medicamentos desse tipo exigem controle rigoroso de armazenamento, transporte e comercialização.

Investigação continua

A mulher foi encaminhada para os procedimentos legais após a prisão em flagrante. A investigação prossegue para identificar a origem dos medicamentos e apurar a possível participação de outras pessoas no esquema.