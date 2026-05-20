Mulher é presa no sul do Estado suspeita de abusar e negociar as próprias filhas por dinheiro

Mulher foi presa na casa em que morava com as crianças, na zona rural do município. Divulgação / Polícia Civil

Uma mulher de 24 anos foi presa na última terça-feira (19) em Pedras Altas, no sul do Estado, suspeita de abusar sexualmente das filhas, de oito anos e de um ano e um mês. A prisão preventiva foi efetuada no Assentamento Regina, no interior do município.

Segundo o delegado Guilherme Fagundes, responsável pela investigação, a suspeita negociava as próprias filhas com um homem que utilizava uma linha telefônica cadastrada na Argentina. Os contatos ocorriam por meio do aplicativo de mensagens Telegram.

A investigação teve início após a polícia receber uma denúncia contendo capturas de tela das conversas. O material analisado pelos agentes comprovou que, além de enviar vídeos abusando das crianças, a mãe negociava a entrega das filhas ao criminoso, que prometia pagamentos em dinheiro para também abusar sexualmente das vítimas.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, os policiais apreenderam o telefone celular da investigada. As mensagens haviam sido apagadas, mas o aparelho foi encaminhado para perícia técnica a fim de tentar recuperar o histórico dos diálogos.