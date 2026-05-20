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Mulher é presa no sul do Estado suspeita de abusar e negociar as próprias filhas por dinheiro

Investigação aponta que mulher de 24 anos enviava vídeos e planejava a entrega das crianças com contato da Argentina

Gabriel Veríssimo

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