Mulher é presa em flagrante por sequestro e tentativa de feminicídio no sul do Estado

Uma mulher de 37 anos foi presa em flagrante na tarde de sexta-feira (15) em Piratini, no sul do Estado, suspeita de tentar matar a facadas a enteada, de 34 anos, e de sequestrar e manter em cárcere privado uma criança de dois anos, filha da vítima.

A ação foi realizada em conjunto pela Polícia Civil e pela Brigada Militar, que foram acionadas pelos familiares. A enteada foi encontrada ferida no local do ataque e foi encaminhada para o hospital local.

Depois de atacar a enteada, a mulher fugiu levando a criança. Os policiais realizaram buscas por diversos pontos da cidade até a localização da suspeita.

Segundo o delegado Rafael Vitola Brodbeck, titular da Delegacia de Polícia de Piratini, a prisão em flagrante e o resgate da criança ocorreram em uma área de mata densa, próxima de um loteamento.

— Começamos (as buscas) ali no meio da tarde e encontramos ela no início da noite — afirma.

A criança ficou sob cuidado de familiares e não apresentava lesões aparentes.

A mulher de 37 anos foi conduzida à Delegacia de Polícia de Piratini, onde foi autuada em flagrante pelos crimes de feminicídio tentado, sequestro e cárcere privado. A Polícia Civil solicitou a conversão do flagrante em prisão preventiva. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.



