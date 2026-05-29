Motorista é preso com 200 quilos de agrotóxicos clandestinos na BR-116, em Pelotas

Durante a fiscalização, os agentes encontraram a carga irregular no interior do veículo. Divulgação / Receita Federal

Um homem foi preso em flagrante após ser flagrado transportando 200 quilos de agrotóxicos fungicidas estrangeiros, na BR-116, em Pelotas. A prisão ocorreu na quinta-feira (28). A identidade do preso não foi informada.

Segundo a Receita Federal, a apreensão ocorreu em uma ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Conforme os órgãos, os agrotóxicos eram oriundos do Uruguai e não possuíam registro nos órgãos federais brasileiros.

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Os produtos eram levados em um Ford Fiesta com placas de Porto Alegre. Durante a fiscalização, os agentes encontraram a carga irregular no interior do veículo.