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Motorista é preso com 200 quilos de agrotóxicos clandestinos na BR-116, em Pelotas

Carga de agrotóxicos estrangeiros sem registro era transportada em veículo com placas de Porto Alegre

Laura Cosme

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