Motorista é preso com 200 quilos de agrotóxicos clandestinos na BR-116, em Pelotas

Um homem foi preso em flagrante após ser flagrado transportando 200 quilos de agrotóxicos fungicidas estrangeiros, na BR-116, em Pelotas. A prisão ocorreu na quinta-feira (28). A identidade do preso não foi informada.
Segundo a Receita Federal, a apreensão ocorreu em uma ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Conforme os órgãos, os agrotóxicos eram oriundos do Uruguai e não possuíam registro nos órgãos federais brasileiros.
Os produtos eram levados em um Ford Fiesta com placas de Porto Alegre. Durante a fiscalização, os agentes encontraram a carga irregular no interior do veículo.
Após o flagrante, o motorista foi encaminhado à polícia judiciária. O carro e os produtos foram retidos pela Receita Federal. O valor da carga não foi informado.