Jovem é presa por participação em homicídio em Rio Grande

Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por uma suposta acusação de abuso. Polícia Civil / Divulgação

Uma jovem de 23 anos foi presa preventivamente nesta segunda-feira (11), no bairro Santa Tereza, em Rio Grande. A mulher é suspeita de ter envolvimento em um homicídio qualificado em abril de 2025.

De acordo com a investigação, a suspeita é apontada como coautora do crime. Os outros dois envolvidos já haviam sido presos.

Segundo o delegado Maiquel Fonseca, responsável pelo caso, a vítima é um homem de 62 anos. Ele foi espancado dentro da própria residência, sofrendo agressões praticadas por múltiplos autores, por longo período e sem receber socorro posteriormente.

— O laudo pericial apontou que a morte foi causada por traumatismo grave decorrente das agressões, além de múltiplas lesões, o que, segundo a investigação, evidencia a extrema violência empregada na execução do crime — explica Fonseca.

Ainda segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por uma suposta acusação de abuso, porém, ainda sem confirmação. Após as agressões, também houve subtração de bens da vítima.