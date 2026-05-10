Jovem é encontrado morto nas proximidades de trilhos no bairro São Miguel, em Cerrito

Perícia foi acionada, porém, o resultado ainda não foi concluído. Celestino Garcia / Prefeitura de Cerrito

Um homem identificado como Juam Ferreira da Silva, de 25 anos, foi encontrado morto na manhã de sábado (9), nas proximidades dos trilhos da linha férrea, no bairro São Miguel, em Cerrito.

A vítima era natural de Pelotas e não possuía antecedentes criminais. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Pedro Osório.

Conforme a Polícia Civil de Pedro Osório, o corpo foi localizado por moradores do entorno, que acionaram a Brigada Militar.

Ainda segundo a corporação, a vítima estaria embriagada antes do ocorrido, conforme informações repassadas pelos familiares.

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Ao constatarem o óbito, a perícia foi acionada, porém, o resultado ainda não foi concluído.