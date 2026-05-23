Incêndio em apartamento no Centro de Rio Grande teria sido causado por lareira ecológica; veja vídeo

Um incêndio atingiu um apartamento no quinto andar de um edifício localizado na esquina das ruas Marechal Floriano e Benjamin Constant, na região dos 4 Bancos, no Centro de Rio Grande, por volta das 23h15min de sexta-feira (22).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas teriam começado a partir do uso de uma lareira ecológica dentro do imóvel.

Conforme relatos repassados à corporação por moradores, o fogo teria se iniciado no próprio equipamento durante a tentativa de acendimento, possivelmente em razão de um vazamento de álcool, o que teria provocado a rápida propagação das chamas.

A suspeita da corporação é de que houve vazamento de álcool durante a tentativa de acender o equipamento. Divulgação / Corpo de Bombeiros

A lareira ecológica funciona com a queima de etanol, combustível que produz chamas diretas e quase não gera fumaça.

Apesar disso, o equipamento exige atenção no manuseio, principalmente no momento de abastecimento e acendimento, já que o contato inadequado com o fogo ou o excesso de combustível pode causar combustão súbita.

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O incêndio ficou concentrado em um dos quartos do apartamento e não atingiu outros imóveis do edifício. A fumaça, porém, se espalhou pelos andares superiores e chegou até o nono andar, causando dificuldade respiratória em moradores.

Durante a ocorrência, cerca de 30 moradores precisaram deixar seus apartamentos para a atuação das equipes de combate às chamas. Apesar da movimentação, ninguém ficou ferido.

Duas pessoas que estavam no apartamento atingido inalaram grande quantidade de fumaça e receberam atendimento no local.