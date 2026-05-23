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Incêndio em apartamento no Centro de Rio Grande teria sido causado por lareira ecológica; veja vídeo

Chamas ficaram restritas a um quarto, mas fumaça atingiu andares superiores e mobilizou moradores durante a madrugada

Laura Cosme

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