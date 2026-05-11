Incêndio atinge residência em condomínio no Laranjal, em Pelotas

As causas das chamas ainda não foram confirmadas. Divulgação / Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu uma residência no condomínio Veredas, localizado na Avenida Adolfo Fetter, no bairro Laranjal, em Pelotas, na tarde deste domingo (10).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado inicial ocorreu por volta das 16h30min. Uma equipe foi deslocada ao local e conseguiu controlar as chamas.

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Horas depois, porém, houve reignição — quando focos voltam a se formar após o combate inicial —, o que exigiu o retorno das guarnições ao endereço por volta das 19h para extinção total do incêndio.

Apesar do susto, não houve registro de feridos. O caso resultou apenas em danos materiais.

As causas do incêndio ainda não foram confirmadas.



