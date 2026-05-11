Incêndio atinge residência em condomínio no Laranjal, em Pelotas

Um incêndio atingiu uma residência no condomínio Veredas, localizado na Avenida Adolfo Fetter, no bairro Laranjal, em Pelotas, na tarde deste domingo (10).
Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado inicial ocorreu por volta das 16h30min. Uma equipe foi deslocada ao local e conseguiu controlar as chamas.
Horas depois, porém, houve reignição — quando focos voltam a se formar após o combate inicial —, o que exigiu o retorno das guarnições ao endereço por volta das 19h para extinção total do incêndio.
Apesar do susto, não houve registro de feridos. O caso resultou apenas em danos materiais.
As causas do incêndio ainda não foram confirmadas.
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