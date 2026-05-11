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Homem morto em acidente na BR-293, em Bagé, é suspeito de esfaquear ex-companheira horas antes

Segundo a Polícia Civil, indivíduo atacou mulher no bairro São Bernardo, fugiu de carro e faleceu ao bater contra carreta

Lívia Monteiro

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