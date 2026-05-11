Homem morto em acidente na BR-293, em Bagé, é suspeito de esfaquear ex-companheira horas antes

Sinistro ocorreu por volta das 11h, no quilômetro 195 da rodovia. Gabriel La Flor / Bagé Agora / Imagem cedida

O homem de 60 anos que morreu em um acidente na manhã desta segunda-feira (11), na BR-293, em Bagé, é suspeito de ter esfaqueado a ex-companheira horas antes da colisão. A informação sobre a investigação foi confirmada pela delegada Lisandra Cabrera, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

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De acordo com a investigação, a mulher, de 44 anos, foi atacada por volta das 7h45min, no bairro São Bernardo. Após a agressão, o suspeito, que não teve a identidade divulgada, teria fugido de carro em direção à rodovia.

Por volta das 11h, no quilômetro 195 da BR-293, o veículo conduzido por ele colidiu frontalmente contra uma carreta com placas de Morro Redondo. O motorista morreu no local.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro de Bagé. Após atendimento médico, ela recebeu alta e não corre risco de vida.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na carreta estavam duas pessoas. O motorista não se feriu, e a passageira sofreu ferimentos leves, sendo encaminhada para atendimento médico.

O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio.



