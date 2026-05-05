Homem é preso suspeito de estuprar menina de nove anos em Pelotas

Criança denunciou a situação à mãe, que procurou a Polícia Civil. Igor Islabão / Grupo RBS

Um homem de 28 anos foi preso preventivamente em Pelotas, suspeito de estuprar uma menina de nove anos. A prisão ocorreu na quinta-feira (30), conforme informou a Polícia Civil.

O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Pelotas.

Segundo a apuração, o suspeito trabalhava como auxiliar de pedreiro para a família da vítima e teria se aproveitado de momentos de distração dos responsáveis para se aproximar da criança. Conforme a polícia, ele costumava levar doces ao quarto da menina e, posteriormente, passou a cometer os abusos.

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A situação foi descoberta após a criança relatar o caso à mãe, que procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Segundo a delegada titular da DPCA, Lisiane Matarredona, a situação se prolongou por um período de aproximadamente 30 dias.

— Pelo o que se revelou na investigação foram poucas ocasiões. Quando ele fez alguma coisa mais séria, a menina acabou falando para a mãe — explica a delegada.

Durante a apuração, os policiais constataram que o investigado já havia sido condenado anteriormente por estupro de vulnerável e estava foragido da Justiça há cerca de um ano.

— Ele [o suspeito] foi condenado por estupro e estava foragido da Justiça. Nesse meio tempo, praticou este crime — diz.

Após a prisão, ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Pelotas. A Polícia Civil não divulgou detalhes adicionais sobre o andamento do inquérito.





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