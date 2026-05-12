Homem é preso por roubo à mão armada na zona rural de Santa Vitória do Palmar

Um homem de 29 anos foi preso nesta terça-feira (12) por suspeita de roubo à mão armada contra um estabelecimento na área rural de Santa Vitória do Palmar, no sul do Estado. A prisão ocorreu na zona rural do município.

Segundo o delegado Ronaldo Coelho, responsável pelo caso, o suspeito já tem histórico de envolvimento em outros crimes na região.

— Foi uma prisão preventiva por roubo na área rural. Ele já é conhecido na região há muitos anos — afirmou o delegado.

Leia Mais Jovem é presa por participação em homicídio em Rio Grande

Após o cumprimento do mandado judicial, o homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Santa Vitória do Palmar, onde permanece à disposição da Justiça.





Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.



