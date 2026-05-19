Homem é preso por descumprir medida protetiva em Rio Grande

Investigação aponta descumprimento de ordem judicial e episódios de violência física contra a ex-companheira. Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 42 anos foi preso na tarde desta terça-feira (19) por descumprir medida protetiva de urgência contra a ex-companheira.

A ação ocorreu no bairro Cidade Nova, em Rio Grande, e foi coordenada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Rio Grande.

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