Homem é preso por descumprir medida protetiva em Rio Grande

Um homem de 42 anos foi preso na tarde desta terça-feira (19) por descumprir medida protetiva de urgência contra a ex-companheira.
A ação ocorreu no bairro Cidade Nova, em Rio Grande, e foi coordenada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Rio Grande.
De acordo com a delegada Alexandra Perez Sosa, a vítima possuía medida protetiva ativa desde 13 de dezembro do ano passado. Mesmo ciente da determinação judicial, o investigado teria continuado a perseguir e perturbar a ex-companheira, incluindo episódios de agressões físicas.