Homem é preso por armazenar pornografia infantil em Rio Grande

A Delegacia de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPPGV) de Rio Grande prendeu preventivamente, na quinta-feira (30), um homem de 26 anos investigado por armazenar arquivos com cenas de abuso sexual infantil. A identidade do suspeito não foi divulgada.
A Polícia Civil também cumpriu, na residência do indivíduo, mandados de busca e apreensão de dispositivos eletrônicos. Na investigação, foi constatado que o homem tentou eliminar vestígios com a formatação e a restauração dos dispositivos eletrônicos, mas ainda assim foi possível localizar os arquivos que confirmam o teor das denúncias.
Segundo a delegada Alexandra Sosa, titular da DPPGV, o inquérito foi aberto no final de 2025 a partir de duas denúncias sobre compartilhamento e troca de conteúdo de abuso sexual infantil. A polícia, no entanto, confirmou apenas o armazenamento dos arquivos. A investigação deve continuar para apurar se havia o compartilhamento de materiais.
O homem foi encaminhado ao sistema prisional.
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