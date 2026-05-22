Homem é preso com arma artesanal semelhante à submetralhadora em Rio Grande

Ação da Deam ocorreu durante cumprimento de mandado ligado a investigação de violência contra mulher no bairro Getúlio Vargas. Divulgação / Polícia Civil

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo durante uma ação da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) no bairro Getúlio Vargas, em Rio Grande. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Segundo a delegada Alexandra Perez Sosa, a prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão relacionado a uma investigação de violência doméstica contra a mulher.

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Durante as diligências, agentes da Polícia Civil localizaram uma arma artesanal calibre 9 milímetros, com características semelhantes às de uma carabina ou submetralhadora.

— O armamento apreendido possui alto potencial lesivo, o que agrava o risco em casos de violência doméstica. Além da arma, outros materiais considerados relevantes para a investigação também foram recolhidos durante as diligências — afirma a delegada.

