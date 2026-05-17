Homem é preso com 20 mil maços de cigarro contrabandeados em Pinheiro Machado

O motorista preso, natural de Santa Cruz do Sul, tem antecedentes criminais por estelionato. Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

Um homem de 37 anos foi preso na manhã deste domingo (17) por contrabando de aproximadamente 20 mil maços de cigarro em Pinheiro Machado. Um segundo suspeito conseguiu fugir e segue procurado.

A apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em uma estrada de terra próxima à BR-293. Todo o material era transportado em duas caminhonetes Saveiro, com placas de Santa Cruz do Sul. Cada uma transportava 10 mil maços de cigarro. Segundo a PRF, o material vinha do Paraguai e tinha como destino o Uruguai.

Ainda de acordo com os policiais, o primeiro motorista obedeceu à ordem de parada durante a abordagem. O condutor do segundo veículo desobedeceu e fugiu em alta velocidade por cerca de 20 quilômetros. Em seguida, ele abandonou a caminhonete na entrada de uma propriedade rural e fugiu a pé. Buscas estão sendo realizadas na região.