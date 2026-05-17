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Homem é preso com 20 mil maços de cigarro contrabandeados em Pinheiro Machado

Um segundo suspeito fugiu após perseguição na BR-293; material veio do Paraguai, com destino ao Uruguai

Gabriel Veríssimo

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