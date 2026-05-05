Homem é morto a tiros em campo no bairro Castelo Branco, em Rio Grande

Um homem de 35 anos foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (5), em Rio Grande, no sul do Estado. A identidade do homem não foi divulgada.

O corpo da vítima foi localizado em um campo, próximo a uma construção abandonada na Rua José Faine, no bairro Castelo Branco.

Segundo a Polícia Civil, a vítima apresentava múltiplas perfurações por disparos de arma de fogo, principalmente na região da cabeça e do pescoço.

— Ele tinha diversos antecedentes, como roubo, furto e tráfico — afirmou o delegado Maiquel Fonseca, responsável pela investigação.

Apesar dos antecedentes, o delegado diz que não pode afirmar se o caso tem relação com conflitos envolvendo tráfico de drogas.

No local, foram apreendidos estojos de munições calibre 9 milímetros e objetos cortantes.

A investigação está em andamento. Equipes da Polícia Civil buscam imagens de câmeras de monitoramento nas proximidades para tentar identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime.

Esta foi a oitava morte violenta registrada em Rio Grande em 2026.



