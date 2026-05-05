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Homem é morto a tiros em campo no bairro Castelo Branco, em Rio Grande

Vítima, de 35 anos, foi encontrada com múltiplos ferimentos por arma de fogo na madrugada desta terça-feira

Joanna Manhago

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