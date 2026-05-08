Homem é morto a tiros dentro de casa em Santa Vitória do Palmar

Um homem de 35 anos foi morto a tiros dentro da própria residência na noite de quinta-feira (7), em Santa Vitória do Palmar, no sul do Estado. O crime aconteceu por volta das 23h, no bairro Donatos.
De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que não teve a identidade divulgada, foi atingida por disparos de arma de fogo e morreu no local.
O irmão do homem também estava na residência e foi agredido com coronhadas durante a ação.
Segundo o delegado Ronaldo Coelho, responsável pela investigação, o trabalho de apuração está em desenvolvimento.
— As equipes estão nas ruas desde a madrugada, mas, até o momento, nenhum suspeito foi localizado — afirmou.
Conforme a polícia, a vítima não possuía antecedentes criminais. A motivação do homicídio ainda é apurada.
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