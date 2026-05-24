Homem é encontrado morto às margens da BR-392, em Rio Grande

Corpo estava na grama, após o fim do acostamento. Divulgação / PRF

Um homem foi encontrado morto na manhã deste domingo (24) às margens da BR-392, em Rio Grande.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o corpo foi localizado por volta das 7h50min, no quilômetro 21 da rodovia. O homem não portava identificação e aparentava ter entre 30 e 45 anos.

O corpo estava na grama, após o fim do acostamento, nas proximidades do viaduto da Penitenciária Estadual de Rio Grande, conforme a PRF.

De acordo com o delegado da Polícia Civil Maiquel Fonseca, a área foi isolada para realização de perícia.

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— Há possibilidade de atropelamento. Dependemos do laudo — afirmou o delegado.



