Segurança

São Lourenço do Sul
Notícia

Homem é condenado a mais de 33 anos de prisão por abusar da própria filha durante 10 anos no sul do Estado

Crimes ocorreram entre 2015 e 2025; vítima tinha entre 6 e 16 anos

Joanna Manhago

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