Homem é condenado a mais de 33 anos de prisão por abusar da própria filha durante 10 anos no sul do Estado

Um homem foi condenado a 33 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por abusar sexualmente da própria filha durante cerca de 10 anos, em São Lourenço do Sul, no sul do Estado.

Segundo a denúncia do Ministério Público, os crimes aconteceram entre 2015 e 2025, período em que a vítima tinha entre 6 e 16 anos. A sentença reconheceu a prática de estupro de vulnerável de forma continuada.

Além dos abusos e após a denúncia, em agosto de 2025, o homem também descumpriu medidas protetivas impostas pela Justiça. Conforme o processo, ele tentou abordar a adolescente na saída da escola e enviou mensagens pedindo para que ela "retirasse a queixa".

Na sentença, a 2ª Vara Judicial de São Lourenço do Sul destacou a gravidade e a continuidade dos abusos ao longo de aproximadamente uma década, além da tentativa do réu de intimidar a vítima após a revelação dos crimes.