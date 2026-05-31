Homem de 60 anos é morto a tiros no interior de Canguçu

Um homem de 60 anos foi morto a tiros na tarde deste domingo (31) na localidade de Faxinal, no 3º distrito de Canguçu, na região sul do Rio Grande do Sul. A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi alvo de ao menos três tiros e morreu no local.

O suspeito de ser o autor dos disparos fugiu e está sendo procurado pela polícia. Segundo a Brigada Militar (BM), uma arma de fogo foi encontrada nas proximidades e será encaminhada à perícia para apurar se tem relação com o homicídio.