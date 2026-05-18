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“Eu só torço que isso tudo acabe”, diz viúva antes da etapa final de reconstituição da morte de agricultor em Pelotas

Reprodução simulada desta segunda-feira será baseada na versão apresentada pela família e deve concluir uma das últimas etapas da investigação da Polícia Civil

Frederico Feijó

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