“Eu só torço que isso tudo acabe”, diz viúva antes da etapa final de reconstituição da morte de agricultor em Pelotas

Quatro meses após a morte do agricultor Marcos Nörnberg, de 48 anos, durante uma ação da Brigada Militar em Pelotas, a viúva, Raquel Nörnberg, voltou a acompanhar nesta segunda-feira (18) mais uma etapa da reprodução simulada que busca esclarecer a dinâmica da ocorrência.
Antes de prestar depoimento à Polícia Civil, ela afirmou esperar que a reconstituição ajude a confirmar a versão apresentada pela família desde o início da investigação.
— Eu estou com bastante expectativa de que eu vou conseguir apresentar a versão minha, da minha família, de tudo que a gente viveu aquela noite, que não é nada diferente do que eu venho dizendo desde o momento que eu saí da casa e que o IGP vai conseguir, junto com relatórios e com vídeos, ver que a versão que eu estou apresentando é a verdadeira — disse.
A reprodução simulada ocorre nesta segunda-feira (18), no sítio da família, às margens da BR-392, na zona rural de Pelotas. As atividades começaram às 17h, com o depoimento de Raquel na Delegacia Regional de Polícia Civil. Depois, após o depoimento, as equipes seguirão até a propriedade rural.
A etapa desta segunda-feira será baseada na versão apresentada pela viúva e é considerada uma das últimas fases antes da conclusão do inquérito conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
“É horrível”
Na semana passada, a primeira etapa da reconstituição foi realizada a partir dos relatos dos policiais militares envolvidos na ação. Raquel acompanhou parte da movimentação no local e relatou o impacto emocional de reviver a madrugada em que o marido morreu.
— É horrível. Eu não tenho muito o que dizer assim. Eu só torço que isso tudo acabe de uma vez e que eu consiga continuar a minha vida. É muito difícil — disse.
A reprodução de hoje ocorre durante a noite após um impasse entre a defesa da família e o Instituto-Geral de Perícias (IGP). A defesa sustentava que a simulação deveria acontecer em condições semelhantes às da madrugada do dia 15 de janeiro, principalmente em relação à iluminação da residência.
Segundo o diretor do Departamento de Homicídios do Interior da Polícia Civil, delegado Thiago Carrijo, o objetivo é reconstruir os momentos finais da abordagem da forma mais fiel possível.
— Tudo que puder ser reproduzido para que a gente se aproxime ao máximo possível da verdade vai ser feito. Em princípio, tudo vai ser reconstituído, principalmente o momento exato da morte, do confronto policial — afirmou na semana passada.
Relembre o caso
Marcos Nörnberg morreu após ser baleado dentro de casa durante uma operação da Brigada Militar realizada na madrugada de 15 de janeiro, na zona rural de Pelotas.
Segundo a investigação, policiais buscavam suspeitos ligados a roubos de veículos e acreditavam que o sítio da família poderia estar sendo utilizado por criminosos.
De acordo com o inquérito, o agricultor teria confundido a movimentação com uma tentativa de assalto e efetuado disparos com uma carabina usada para defesa da residência. Em seguida, policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar e do 5º Batalhão de Choque teriam reagido com tiros.
Paralelamente à investigação da Polícia Civil, a Corregedoria-Geral da Brigada Militar concluiu apuração interna apontando que não houve crime por parte dos policiais envolvidos, mas identificou falhas de planejamento e inteligência na operação. Cinco agentes foram responsabilizados administrativamente.
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