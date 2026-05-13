Segurança

Crime ambiental
Notícia

Dois homens são presos por suspeita de furtar 160 toneladas de madeira em Capão do Leão

Investigação aponta esquema estruturado de retirada ilegal em área florestal; prejuízo estimado supera R$ 10 milhões

Laura Cosme

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