Dois homens são presos por suspeita de furtar 160 toneladas de madeira em Capão do Leão

Dois homens foram presos na manhã desta quarta-feira (13), suspeitos de envolvimento em um esquema de furto sistemático de madeira em uma região florestal próxima ao bairro Jardim América, em Capão do Leão.

A operação foi coordenada pela 9ª Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Decrab).

Segundo a delegada Paula Vieira, responsável pela ação, os suspeitos integram um grupo que atuava de forma estruturada e movimentava diariamente grandes quantidades de madeira furtada.

De acordo com a investigação, após o furto, empresas locais adquiriam o material sem a documentação obrigatória, como o Documento de Origem Florestal (DOF) e a Guia Florestal. Os prejuízos causados à empresa vítima já ultrapassam R$ 10 milhões.

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— Algumas pessoas chegavam a ter dez charretes em casa e faziam esse transporte diário, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 10 milhões ao longo dos últimos meses, cerca de um ano — afirma a delegada.

Além das perdas financeiras, a empresa corre o risco de perder o selo de exportação, já que a ação criminosa também atingia áreas de reserva ambiental que precisam ser preservadas para atender exigências internacionais.

Esquema incluía queimadas e corte ilegal de árvores

As investigações apontam que o grupo utilizava métodos considerados altamente degradantes ao meio ambiente para facilitar o furto.

Conforme a Polícia Civil, incêndios em áreas de reflorestamento eram provocados para justificar a retirada de árvores queimadas. Além disso, árvores sadias eram cortadas irregularmente e deixadas no solo para secagem antes do transporte.

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A polícia também identificou que áreas de mata eram utilizadas para esconder gado e veículos furtados, o que ampliaria a atuação criminosa do grupo na zona rural.

As investigações seguem para identificar outros suspeitos e possíveis empresas envolvidas no esquema.



