Dois homens são presos por importunação sexual contra adolescentes em Pelotas

Ambos foram encaminhados ao Presídio Regional. Divulgação / Polícia Civil

Dois homens foram presos em Pelotas, na quinta-feira (14), em ações da Polícia Civil relacionadas a casos de importunação sexual contra adolescentes. As prisões foram realizadas pela Delegacia da Criança e do Adolescente (Deca) do município.

Um dos presos, de 64 anos, foi alvo de prisão preventiva por suspeita de perseguir e importunar sexualmente uma adolescente de 15 anos, que mora na mesma vizinhança.

Segundo a investigação, o homem seguia a jovem quando ela saía para a escola, dirigia palavras de cunho sexual à vítima e mostrava o órgão genital pela janela do apartamento.

De acordo com a delegada titular da Deca de Pelotas, Lisiane Matarredona, a adolescente passou a enfrentar dificuldades até para sair de casa em razão dos episódios.

— Ele perseguia a menina quando ela saía de casa. A vítima já não conseguia mais circular normalmente. Quando ela olhava para ele, o suspeito falava palavras de baixo calão, de cunho sexual, e mostrava o órgão genital — relatou a delegada.

Conforme a Polícia Civil, a adolescente já havia denunciado o homem em 2025. Na ocasião, ele foi indiciado por importunação sexual, mas voltou a cometer os crimes neste ano.

— Ele chegou a interromper as condutas enquanto respondia ao processo, mas voltou a agir da mesma forma. Diante da reiteração criminosa, entendemos pela necessidade da prisão preventiva — afirmou Lisiane.

Ainda segundo a investigação, os episódios mais recentes ocorriam havia cerca de 30 dias. O suspeito possui antecedentes por importunação sexual.

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Segundo caso ocorreu no Fragata

Também na quinta-feira, a Deca cumpriu um mandado de prisão decorrente de sentença condenatória contra um homem de 54 anos, no bairro Fragata.

Segundo a Polícia Civil, ele foi condenado por mostrar o órgão genital a uma adolescente de 16 anos durante um trote universitário em uma sinaleira da cidade.

A jovem havia ingressado recentemente na universidade e participava de uma ação para arrecadar contribuições de motoristas quando foi abordada pelo homem.

Assim como no primeiro caso, o condenado também possui antecedentes por crimes de importunação sexual.

Os dois presos foram encaminhados ao Presídio Regional de Pelotas.



