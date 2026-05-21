Criminosos que filmavam tortura de devedores são alvo de ofensiva da Polícia Civil no sul do Estado

Além das prisões, a operação cumpriu 10 mandados de busca e apreensão. Divulgação / Polícia Civil

Sete mandados de prisão preventiva foram cumpridos pela Polícia Civil durante a Operação Playboy, deflagrada na manhã desta quinta-feira (21), em São José do Norte, no sul do Estado. A investigação apura crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e tortura registrados ao longo de 2025 no município.

Segundo a polícia, cinco dos investigados já estavam recolhidos ao sistema prisional. Também foi cumprido um mandado de busca e apreensão no interior da Penitenciária Estadual de Rio Grande (PERG), onde, conforme a investigação, integrantes da organização criminosa coordenavam ações ligadas ao tráfico de drogas nos bairros Canastreiro e Tamandaré.

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Além das prisões, a operação cumpriu 10 mandados de busca e apreensão. Celulares e documentos foram recolhidos durante as diligências.

De acordo com a investigação, usuários de drogas que acumulavam dívidas com o grupo criminoso eram submetidos a sessões de tortura. As agressões eram gravadas em vídeo e enviadas aos líderes da facção como forma de comprovação das ações. Alguns dos registros analisados pela polícia tinham mais de quatro minutos de duração.

— Além dos usuários que deviam, torturavam também integrantes da própria associação criminosa. Dessa forma eles tentavam fazer que ordens fossem cumpridas — detalhou o delegado Rafael Patela, responsável pela investigação.

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A operação também resultou na prisão do homem apontado como responsável pelo fornecimento de drogas ao grupo investigado.

A Operação Playboy foi coordenada pela Delegacia de Polícia de São José do Norte, vinculada à 7ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (DPRI), de Rio Grande.







