Criminosos invadem casa e rendem moradoras no Balneário Cassino

Dois homens invadiram uma casa no Balneário Cassino, em Rio Grande, na tarde de segunda-feira (25), renderam duas mulheres e roubaram eletrônicos e itens de uso pessoal. Após a ação, os suspeitos fugiram em um veículo e ainda não foram identificados.

De acordo com o delegado Ronaldo Coelho, os criminosos entraram na casa por volta das 13h e renderam duas moradoras que estavam no local.

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Ainda conforme a polícia, foram levados eletrônicos e objetos de uso pessoal das vítimas.

— Mais informações não podem ser repassadas neste momento para preservar a identidade das vítimas — afirma o delegado.

Até o momento, não há informações sobre a identificação dos suspeitos ou sobre o veículo utilizado na fuga.