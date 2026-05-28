Condenado a 50 anos por abusos sexuais contra enteadas em São Lourenço do Sul está foragido

Um homem de 59 anos foi condenado a 50 anos de prisão em regime fechado por crimes de violência sexual cometidos contra duas enteadas em São Lourenço do Sul. A sentença foi proferida na terça-feira (26) pela 2ª Vara Judicial de São Lourenço do Sul. O condenado é considerado foragido da Justiça.

Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público em 2023, um dos casos ocorreu de forma continuada entre os anos de 2006 e 2008. Na época, a vítima tinha entre 8 e 10 anos. O segundo crime aconteceu em 2016 e teve como vítima outra enteada do réu, então com 15 anos.

— O Ministério Público ofereceu a denúncia, a qual foi recebida, em junho de 2023. Ele respondeu aos processos solto, pois quando as vítimas relataram os fatos já havia passado muito tempo e não se conseguiu obter a prisão preventiva dele. Infelizmente, ele se encontra foragido, mas medidas estão sendo adotadas para proceder sua captura — afirma a promotora de Justiça, Cristiana Müller Chatkin, da 2ª vara de São Lourenço do Sul.

Na decisão, a Justiça apontou que o homem utilizava um padrão recorrente de comportamento, aproveitando-se do período noturno, da vulnerabilidade das vítimas e da posição de autoridade exercida como padrasto para cometer os abusos.

O ambiente familiar também era marcado por agressões físicas e manipulação psicológica. A condenação foi baseada nos depoimentos das vítimas e de familiares, que confirmaram o contexto de violência doméstica. O réu não se manifestou durante o interrogatório.

Leia Mais Operação do MP investiga suspeita de fraude em concurso público no sul do Estado

Conforme o Tribunal de Justiça, a pena total foi fixada em 50 anos de reclusão, sendo 35 anos pelo crime continuado contra a primeira vítima e 15 anos pelo crime cometido contra a segunda.

A sentença considerou como agravantes o fato de os crimes terem ocorrido no ambiente doméstico e mediante abuso da autoridade decorrente da condição de padrasto.

Diante da reincidência, já que o homem possui outras três condenações por crimes da mesma natureza, a Justiça decretou a prisão preventiva, negou o direito de recorrer em liberdade e determinou a expedição imediata de mandado de prisão.

— O Ministério Público não pretende recorrer, porque a sentença atendeu ao pedido feito na denúncia — complementa.