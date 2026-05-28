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Condenado a 50 anos por abusos sexuais contra enteadas em São Lourenço do Sul está foragido

Réu possui outras três condenações por crimes semelhantes e está foragido, com prisão preventiva decretada pela Justiça

Laura Cosme

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