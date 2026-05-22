Cinco pessoas são presas após investigação de homicídios em Rio Grande

A Polícia Civil prendeu cinco pessoas, nesta semana, durante a Operação Guilhotina, em Rio Grande, com o objetivo de apurar e responsabilizar envolvidos em crimes contra a vida ocorridos recentemente no município.
A investigação, conduzida pelo Delegado de Polícia Maiquel Fonseca, é um dos desdobramentos da investigação do duplo homicídio ocorrido em 19 de abril, no campo de futebol do bairro São João.
Durante a operação, foram cumpridas ordens judiciais que resultaram inicialmente na prisão de dois homens, de 46 e 23 anos, e uma mulher de 23 anos.
Conforme o delegado Maiquel Fonseca, um dos homens é apontado como mandante do crime e é líder de uma facção. O outro preso é apontado como responsável por executar o crime e a companheira dele foi presa em flagrante por tráfico de drogas e porte de arma de fogo.
Durante as investigações, a Polícia Civil também prendeu dois homens, de 18 e 21 anos, suspeitos de um homicídio ocorrido em 05 de maio, no bairro Castelo Branco. Um deles também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Durante as diligências, foram apreendidas três armas de fogo, munições e quantidade significativa de drogas.