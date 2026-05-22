Cinco pessoas são presas após investigação de homicídios em Rio Grande

Na operação foram apreendidas armas, munições e drogas. Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu cinco pessoas, nesta semana, durante a Operação Guilhotina, em Rio Grande, com o objetivo de apurar e responsabilizar envolvidos em crimes contra a vida ocorridos recentemente no município.

A investigação, conduzida pelo Delegado de Polícia Maiquel Fonseca, é um dos desdobramentos da investigação do duplo homicídio ocorrido em 19 de abril, no campo de futebol do bairro São João.

Durante a operação, foram cumpridas ordens judiciais que resultaram inicialmente na prisão de dois homens, de 46 e 23 anos, e uma mulher de 23 anos.

Conforme o delegado Maiquel Fonseca, um dos homens é apontado como mandante do crime e é líder de uma facção. O outro preso é apontado como responsável por executar o crime e a companheira dele foi presa em flagrante por tráfico de drogas e porte de arma de fogo.