Cavalos de estimação são furtados e encontrados mortos em Pelotas: “Não tinham preço”

Responsáveis encontraram a cerca da propriedade danificada, com trechos de arame cortados. Jeferson Kickhöfel / RBS TV

Três cavalos de estimação foram furtados e encontrados mortos na segunda-feira (25) em Pelotas. Os animais desapareceram de uma chácara localizada na Avenida 25 de Julho e foram localizados carneados às margens da Barragem Santa Bárbara, nas proximidades da BR-116.

Dois cavalos pertenciam ao proprietário da chácara onde estavam abrigados. A terceira, uma égua, era de outro tutor.

Os donos perceberam o desaparecimento dos animais ainda durante a manhã e iniciaram buscas pela região. No local, encontraram a cerca da propriedade danificada, com trechos de arame cortados.

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Segundo Marco Dutra, tutor da égua, os três animais foram encontrados mortos lado a lado, a poucos metros do terreno.

— O João [proprietário da chácara] ficou desconfiado no meio da manhã quando não encontrou os bichos. Foi seguindo o rastro até a beira da barragem e encontrou as pegadas da égua e dos cavalos. Mais adiante, numa chácara desativada, encontrou os três mortos — relata.

O caso foi registrado na polícia e será investigado pela Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Decrab).

Conforme Dutra, no ponto onde os cavalos foram localizados havia ainda restos de outros animais de grande porte, o que chamou a atenção dos proprietários.

Além do prejuízo, a perda gerou comoção entre as famílias. Segundo os donos, os animais eram criados como bichos de estimação e não eram usados em atividades de trabalho.

— Essa égua eu comprei quando meu filho tinha 7 anos. Hoje ele está com 23. Esses cavalos não tinham preço. Estavam há mais de 15 anos com a nossa família. Eram animais de estimação — afirma Dutra.





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