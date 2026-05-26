Segurança

Investigação
Notícia

Cavalos de estimação são furtados e encontrados mortos em Pelotas: “Não tinham preço”

Três animais desapareceram de uma chácara na Avenida 25 de Julho e foram localizados carneados perto da Barragem Santa Bárbara

Gabriel Veríssimo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS