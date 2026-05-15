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Caso Marcos Nörnberg completa quatro meses; família terá versão reconstituída na próxima segunda-feira

Reprodução simulada ocorrerá no turno da noite após pedido da defesa para que dinâmica seja refeita em condições semelhantes às da madrugada da morte do agricultor

Frederico Feijó

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