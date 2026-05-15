Caso Marcos Nörnberg completa quatro meses; família terá versão reconstituída na próxima segunda-feira

Reprodução simulada da versão dos policiais militares ocorreu no sítio da família de Marcos Nörnberg, em Pelotas. Felipe Valduga / Agência RBS

O caso da morte do agricultor Marcos Nörnberg completa quatro meses nesta sexta-feira (15). O produtor rural morreu durante uma ação da Brigada Militar, na madrugada de 15 de janeiro, no sítio da família, em Pelotas. Desde então, o caso mobiliza investigações conduzidas pela Polícia Civil, pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP), pelo Ministério Público e pela Corregedoria da Brigada Militar.

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A reprodução simulada baseada na versão apresentada pela família será realizada na próxima segunda-feira (18), no turno da noite. A informação foi confirmada pelo diretor do Departamento de Homicídios do Interior da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, delegado Thiago Carrijo.

Inicialmente, a simulação estava prevista para quarta-feira (13), mas foi adiada após divergências entre a defesa da família e o IGP. O principal impasse envolvia o horário da reprodução, já que a defesa solicitava que o procedimento ocorresse à noite, em condições semelhantes às da madrugada em que Marcos morreu.

A viúva de Marcos, Raquel Nörnberg, afirmou que a família não concordava com a realização da reprodução durante o dia.

— A gente queria que fosse o mais próximo possível da realidade daquela noite. Não fazia sentido fazer durante o dia uma situação que aconteceu de madrugada — afirmou.

Na noite de quinta-feira (14), o IGP notificou a família de que o pedido foi aceito e que a reprodução ocorrerá no período noturno.

Raquel será ouvida a partir das 17h de segunda-feira. Após o depoimento, terá início a reprodução simulada baseada na versão apresentada pela família.

Viúva de agricultor será ouvida a partir das 17h de segunda-feira. Divulgação / Arquivo pessoal

Versão dos policiais já foi reconstituída

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A Polícia Civil realizou, entre a noite de terça-feira (12) e a madrugada de quarta-feira (13), a reprodução simulada da versão apresentada pelos policiais militares envolvidos na ocorrência.

O trabalho foi conduzido pelo Instituto-Geral de Perícias no sítio da família, em Pelotas, e avançou durante toda a madrugada.

Como a ocorrência original aconteceu no período noturno, agentes utilizaram lanternas e refizeram o trajeto percorrido pelos brigadianos dentro da propriedade rural.

Cerca de 30 servidores participaram da ação, entre policiais civis, peritos e técnicos do IGP. A Polícia Rodoviária Federal também prestou apoio no entorno da área.

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Os policiais militares envolvidos estiveram presentes na simulação e chegaram ao local em um ônibus da Brigada Militar.

Antes do início da reprodução, Carrijo afirmou que o objetivo do trabalho é esclarecer pontos considerados centrais para a conclusão do inquérito.

— Tudo que puder ser reproduzido para que a gente se aproxime ao máximo possível da verdade vai ser feito. Em princípio, tudo vai ser reconstituído, principalmente o momento exato da morte, do confronto policial — disse.

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Segundo o delegado, o IGP realizou diligências preparatórias ao longo das últimas semanas para viabilizar a reprodução.

— Várias diligências já foram feitas pelo IGP nos últimos 30 dias para que se chegasse ao dia de hoje da reprodução — declarou.

Ainda não há previsão oficial para a conclusão do inquérito da Polícia Civil.



