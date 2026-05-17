Cafeteria sofre arrombamento e tentativa de furto em Pelotas; veja o vídeo

A cafeteria Díade Café, localizada no Centro de Pelotas, sofreu um arrombamento seguido de tentativa de furto na madrugada deste domingo (17). O local teve portas destruídas e fechaduras danificadas. O suspeito conseguiu entrar no estabelecimento por volta das 2h50min, após cerca de oito minutos tentando arrombar o local.

Segundo a proprietária da cafeteria, Etienne de Oliveira, o homem furtou um notebook, um celular, uma caixa de som e dinheiro do caixa. Apesar disso, ele foi preso em flagrante pela Guarda Municipal ainda no local, e todos os itens foram recuperados.

Além do furto, o estabelecimento teve danos estruturais. Uma das portas internas de vidro foi completamente destruída e as fechaduras da porta externa ficaram danificadas.

De acordo com Etienne, a cafeteria já havia sido alvo de um arrombamento semelhante em fevereiro de 2025. Desta vez, segundo ela, a rápida ação da empresa de monitoramento foi fundamental para evitar maiores prejuízos.

— Ele ficou cerca de oito minutos tentando entrar. Nesse meio tempo, o pessoal do monitoramento conseguiu chegar ao local e conter ele até a chegada da Guarda Municipal — relata.

A proprietária também desabafou sobre a sensação constante de insegurança enfrentada pelos comerciantes da região central.

— É muito cansativo e frustrante, porque tu nunca consegue descansar de verdade. A gente tem um sistema de segurança muito bom, funciona muito bem, mas é tentar dificultar um pouco mais a entrada — afirma.

Mesmo com os danos causados pelo arrombamento, o Díade Café seguirá funcionando normalmente neste domingo (17) e nos próximos dias. Segundo Etienne, manter o atendimento é necessário para conseguir arcar com os prejuízos.

— A gente precisa desse faturamento justamente para cobrir os custos que vão surgir agora. Então vamos abrir normalmente, da melhor forma possível, contando também com a compreensão dos clientes — diz.

Fundada em 2021, o Díade Café, completa cinco anos de operação em novembro deste ano. O local, localizado em frente à Praça Coronel Pedro Osório, se tornou um ponto popular em Pelotas, principalmente para o público mais jovem.



