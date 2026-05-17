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Cafeteria sofre arrombamento e tentativa de furto em Pelotas; veja o vídeo

Díade Café teve portas destruídas e estruturas danificadas; suspeito foi preso em flagrante 

Gabriel Veríssimo

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