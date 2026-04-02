Segurança

Caso Marcos Nörnberg
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"Vou lutar até os últimos dias da minha vida": viúva de agricultor morto pela BM contesta inquérito e vai pedir federalização do caso

Raquel Nörnberg critica inquérito da Corregedoria da BM, que descartou crime, e afirma que buscará levar investigação à esfera federal

Gabriel Veríssimo

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Douglas Dutra

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