Três adolescentes são apreendidos após assalto contra idoso na zona rural de Hulha Negra

Ação foi conduzida de forma integrada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Bagé, pela Brigada Militar e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Divulgação / PRF

Três adolescentes, com idades entre 15 e 16 anos, foram apreendidos na tarde de quinta-feira (16) por envolvimento em um roubo contra um idoso de 75 anos, ocorrido na noite de quarta-feira (15), na localidade rural de Serra da Hulha, em Hulha Negra, na Região da Campanha.

A ação foi conduzida de forma integrada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Bagé, pela Brigada Militar e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). As apreensões ocorreram em menos de 24 horas após o crime.

Segundo a investigação, o ataque ocorreu por volta das 21h30min de quarta-feira, quando a vítima foi surpreendida por três criminosos encapuzados e armados, ao se dirigir à garagem de sua propriedade. Os suspeitos portavam dois revólveres e uma pistola.

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O idoso foi rendido e levado para dentro da residência, onde teve os braços e a boca imobilizados com fita adesiva, permanecendo sob cárcere privado por cerca de uma hora e meia. Durante esse período, ele sofreu agressões físicas, incluindo uma coronhada na região da cabeça e tapas no rosto.

Os adolescentes exigiram dinheiro, a abertura de um cofre e a entrega de armas, que, conforme a polícia, não existiam no local. Diante da negativa, os autores danificaram o forro de um dos quartos e reviraram o imóvel. Eles também forçaram a vítima a realizar uma transferência via PIX e roubaram um telefone celular.

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Investigações e apreensões

Ao longo de quinta-feira, as forças policiais realizaram diligências ininterruptas. O veículo usado no crime foi localizado abandonado em via pública. A chave PIX utilizada para receber os valores extorquidos foi identificada e está vinculada a um homem que já se encontra preso no Presídio Regional de Bagé.

Durante a tarde, os adolescentes foram localizados. Um deles teria confessado participação no crime e indicou os outros dois envolvidos. Todos são moradores de Bagé.

Na ação, também foram apreendidos 170 gramas de maconha com um dos adolescentes, quantidade que, segundo a polícia, seria suficiente para fracionamento e venda. O material reforça a suspeita de ligação dos envolvidos com o tráfico de drogas.

Medidas e desdobramentos

O delegado responsável pelo caso, Cristiano Ribeiro Ritta, solicitou à Justiça a internação provisória dos três adolescentes, considerando a gravidade do crime, o histórico infracional dos envolvidos e o risco de reincidência.

De acordo com a Polícia Civil, os três possuem antecedentes por atos infracionais, sendo que dois já respondem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A investigação também aponta ligação dos adolescentes com uma facção criminosa.

Os atos são apurados como equivalentes aos crimes de roubo majorado, com restrição de liberdade da vítima e uso de arma de fogo, além de lesão corporal e tráfico de drogas.