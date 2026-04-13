Segurança

Dano ao patrimônio
Notícia

Tentativa de furto danifica semáforos da Bento Gonçalves e deixa cruzamentos sem sinalização em Pelotas

Equipamentos nas esquinas com as ruas Marcílio Dias e Professor Araújo foram afetados por incêndio na caixa controladora

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS