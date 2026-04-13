Tentativa de furto danifica semáforos da Bento Gonçalves e deixa cruzamentos sem sinalização em Pelotas

Prejuízo é estimado em R$ 15 mil. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

Uma tentativa de furto de cabos danificou a controladora dos semáforos da Avenida Bento Gonçalves, no Centro de Pelotas, e deixou dois cruzamentos sem sinalização desde a tarde de sábado (11).

De acordo com a Secretaria de Transporte e Trânsito (STT), os equipamentos localizados nos cruzamentos com as ruas Marcílio Dias e Professor Araújo pararam de funcionar após um incêndio na caixa controladora, que também atingiu o poste onde o sistema está instalado.

Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão de suspeitos. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

A principal suspeita é de que o fogo tenha sido provocado durante a tentativa de furto dos cabos. Apesar dos danos materiais, não houve registro de feridos.

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Ainda não há previsão para a substituição do equipamento, e o prejuízo é estimado em R$ 15 mil, segundo a prefeitura. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão de suspeitos.

Enquanto o conserto não é realizado, a orientação é para que motoristas e pedestres redobrem a atenção ao circular pelos trechos afetados.



