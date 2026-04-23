Suspeito por estupro de menina de 10 anos é preso em Rio Grande

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (23), um homem de 68 anos investigado pelo crime de estupro de vulnerável em Rio Grande, no sul do Estado. A captura ocorreu no Bairro Junção. O indivíduo era considerado foragido desde agosto de 2025, quando a sua prisão preventiva foi decretada pela Justiça.

A delegada Alexandra Perez Sosa, titular da Delegacia de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPPGV), confirmou que a vítima é uma menina de 10 anos e que o crime foi cometido no município. De acordo com a investigação, o suspeito possui vínculo com o núcleo familiar da vítima, sendo ex-sogro da mãe da criança. A localização ocorreu após o recebimento de informações recentes sobre o paradeiro do investigado.

— Na época (da decretação de prisão preventiva) ele não foi encontrado e de acordo com informações teria saído de Rio Grande. Agora recebemos informação de que ele estaria morando novamente no município, com indicação do endereço em que foi localizado hoje — explica.

Análise de provas audiovisuais

Durante o andamento do inquérito, a mãe da menina apresentou à Polícia Civil fotografias e vídeos em que, em tese, o investigado e a vítima aparecem. Esses arquivos estão sob análise técnica e pericial para verificar o conteúdo e as circunstâncias em que foram produzidos.

Com base nesses registros, a autoridade policial apura se houve a prática de outros crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Caso os materiais sejam validados, o homem poderá responder também pelo registro e armazenamento de conteúdo envolvendo menor de idade.

O homem foi conduzido à delegacia para o registro da ocorrência e, na sequência, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Judiciário. Para preservar a integridade e a identidade da criança, o nome do preso não foi divulgado pelas autoridades.



