Sobe para 14 o número de denúncias sobre lista ofensiva contra alunas do IFSul em Pelotas

Centenas de estudantes protestaram após a repercussão do caso. Gabriel Veríssimo / Agencia RBS

Subiu para 14 o número de denúncias no caso que investiga uma lista com termos depreciativos e de cunho sexual contra cerca de 30 alunas do campus Pelotas do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul). A informação foi confirmada pela delegada titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Pelotas, Lisiane Mattarredona.

Os oito adolescentes apontados como responsáveis por criar e divulgar o material ainda não foram ouvidos pela Polícia Civil. Os depoimentos estavam previstos para a semana passada. Segundo a delegada, eles só podem ser ouvidos após a conclusão das oitivas com as vítimas.

— Eles vão ser ouvidos em breve, aqui na delegacia, a gente está aguardando algumas diligências — explica Lisiane.

O caso é investigado com base na lei que criminaliza o cyberbullying, sancionada em 2024. A legislação define a prática como intimidação sistemática no ambiente virtual, incluindo redes sociais, aplicativos e jogos online, e prevê pena de dois a quatro anos de reclusão, além de multa. Como os envolvidos têm entre 12 e 17 anos, eles respondem por ato infracional, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Aumento de casos de misoginia

O aumento de denúncias envolvendo misoginia e assédio entre estudantes tem chamado a atenção das autoridades em Pelotas. De acordo com a delegada, esse tipo de situação tem chegado com mais frequência à polícia, especialmente envolvendo meninas em ambiente escolar.

— Na verdade a gente tem bastante ocorrência disso, principalmente a misoginia, várias meninas reportando situações em escolas — afirma a titular da DPCA.

Segundo ela, esse crescimento também está relacionado a uma maior conscientização das vítimas.

— As pessoas estão cada vez mais esclarecidas, eu acho que mais empoderadas, meninas, mulheres, principalmente meninas, que a gente vê que acabam sendo mais vitimadas — diz a delegada.

Apesar do aumento, Lisiane ressalta que os casos ainda não são considerados comuns, mas vêm se tornando mais frequentes nos últimos anos. Ela explica que, embora o cyberbullying exista, a maior parte das ocorrências ainda acontece fora das redes sociais. Conforme a investigação, quando ocorre a intervenção das autoridades ou da própria escola, os episódios tendem a cessar.

Alunos suspensos