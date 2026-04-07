Segurança

Cyberbullying
Notícia

Sobe para 14 o número de denúncias sobre lista ofensiva contra alunas do IFSul em Pelotas

Oito adolescentes apontados como responsáveis pela criação do material ainda não foram ouvidos pela Polícia Civil

Gabriel Veríssimo

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