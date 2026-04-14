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Polícia prende quatro suspeitos de integrar grupo ligado a homicídios em Dom Pedrito

Investigação aponta que o grupo planejava um atentado contra um policial militar e monitorava policial civil

Mariana Muza

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Gabriel Veríssimo

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