Polícia prende quatro suspeitos de integrar grupo ligado a homicídios em Dom Pedrito

Na manhã desta terça-feira (14), a Polícia Civil de Dom Pedrito prendeu quatro pessoas suspeitas de integrar um grupo criminoso responsável por ao menos dois homicídios registrados em 2025 e duas tentativas em 2026. A ação, denominada Operação Filière, cumpriu mandados em Dom Pedrito e Bagé.

Ao todo, foram executados três mandados de prisão preventiva — dois contra suspeitos apontados como executores e um contra o líder da organização. Quatro pessoas acabaram presas durante a ofensiva.

Além das prisões, os policiais cumpriram 16 mandados de busca e apreensão em residências, incluindo três ações realizadas dentro de celas em presídios das duas cidades. Durante as diligências, foram apreendidas porções de cocaína, celulares e quantias em dinheiro.

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— O grupo criminoso atua como atividade principal no tráfico de drogas, mas controla seus territórios com muita violência. As vítimas foram executadas com crueldade, sempre com diversos disparos de arma de fogo contra suas cabeças — explica o delegado Luís Alexandre Borba Camargo, responsável pela investigação.

Ação foi deflagrada na manhã desta terça-feira. Divulgação / Polícia Civil

As apurações, que iniciaram em 2025, indicaram que o líder da organização, mesmo preso, teria planejado um atentado contra um policial militar, com apoio de um gerente do tráfico.

— A morte do policial seria uma represália às ações da Brigada Militar e do Policial Civil. Também havia o monitoramento de outro agente, um policial civil da delegacia local, responsável pela maioria das investigações contra o grupo — diz.



