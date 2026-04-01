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Polícia investiga suspeita de importunação sexual contra criança de 12 anos em escola de Pelotas

Mãe da vítima já foi ouvida pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Pelotas; próxima etapa é o interrogatório do professor suspeito

Douglas Dutra

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Gabriel Veríssimo

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