Polícia investiga suspeita de importunação sexual contra criança de 12 anos em escola de Pelotas

Caso aconteceu em instituição no Bairro Três Vendas. Igor Islabão / Agencia RBS

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Pelotas investiga um suposto caso de importunação sexual em uma escola municipal da cidade, envolvendo um professor e uma estudante de 12 anos. O inquérito foi instaurado em 26 de março.

Em entrevista à reportagem de GZH, a mãe da vítima confirmou que o caso aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jacob Brod, no bairro Três Vendas. Ela relata que o professor, que leciona aulas de matemática, vinha se aproximando da aluna, pedindo para que ela apagasse o quadro e ajudasse a carregar materiais.

— No dia 17, ele chamou ela para explicar melhor a matéria e na explicação ele tocou na cintura e caminhou com a mão até a região da frente dela — relata.

Após a situação, segundo a mãe, a menina foi para o banheiro chorar até ser auxiliada por colegas e pela coordenação da escola. De acordo com a mãe, a escola só a informou sobre o que aconteceu na semana seguinte, após o caso ser encaminhado ao Centro de Intervenção e Mediação Educacional (Cime).

— Eu sempre ensinei a minha filha sobre não deixar ninguém tocar, não sentar no colo de ninguém, até porque ela uma criança — relata. — A gente pensava que na escola estão bem cuidados, mas não estão.

Suspeito será interrogado

Segundo a delegada Lisiane Matarredona, titular da DPCA, a mãe da vítima do caso já prestou depoimento. A próxima etapa das oitivas é o interrogatório do professor suspeito.

Por se tratar de uma investigação sigilosa, envolvendo uma criança, a polícia não confirma o nome da escola nem detalhes sobre o caso.

Professor foi afastado

Procurada, a prefeitura de Pelotas afirma que foi adotado o procedimento padrão, com solicitação do registro em ata da escola, o acolhimento da família e o encaminhamento do caso para a Procuradoria-Geral do Município. A gestão afirma que o professor foi afastado das atividades.



