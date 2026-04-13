Polícia deve concluir até o fim de abril inquérito sobre lista com termos ofensivos contra alunas do IFSul em Pelotas

O caso envolveu 14 denúncias formais de estudantes, todas menores de idade. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

A Polícia Civil tem até o final de abril para concluir o inquérito que investiga uma lista com termos depreciativos e de cunho sexual contra cerca de 30 alunas do campus Pelotas do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul).

Os oito adolescentes apontados como responsáveis por criar e divulgar o material começaram a ser ouvidos na última quarta-feira (7). Segundo a titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Pelotas, Lisiane Mattarredona, os depoimentos dos jovens iniciaram após a conclusão das oitivas com as vítimas.

A delegada explicou que era preciso primeiro delimitar a acusação para compreender o contexto. O caso envolveu 14 denúncias formais de estudantes, todas menores de idade.

O fato é investigado com base na lei que criminaliza o cyberbullying, sancionada em 2024. A legislação define a prática como intimidação sistemática no ambiente virtual e prevê pena de dois a quatro anos de reclusão, além de multa. Como os envolvidos têm entre 12 e 17 anos, eles respondem por ato infracional, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e não criminalmente como adultos.