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Polícia deve concluir até o fim de abril inquérito sobre lista com termos ofensivos contra alunas do IFSul em Pelotas

Oito adolescentes apontados como responsáveis pela lista já começaram a prestar depoimento

Gabriel Veríssimo

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