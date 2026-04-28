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Polícia Civil prende suspeitos de balear adolescente em Pelotas

Ação da DHPP resultou na apreensão de drogas e da arma que teria sido utilizada no crime, ocorrido no início do mês

Igor Islabão

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