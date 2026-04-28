Polícia Civil prende suspeitos de balear adolescente em Pelotas

Dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Divulgação / Polícia Civil

Uma operação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Pelotas, realizada na manhã desta terça-feira (28), resultou na prisão de dois irmãos suspeitos de uma tentativa de homicídio no Bairro Dunas. Além do cumprimento de mandados de busca e apreensão, a dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

O crime sob investigação ocorreu no início de abril, em um bar da região. Segundo a delegada Walquíria Meder, titular da DHPP e responsável pelo caso, os suspeitos chegaram ao local atirando contra um grupo de pessoas. O alvo seria um homem com quem os irmãos teriam um desentendimento prévio, porém, os disparos acabaram atingindo um adolescente de 15 anos. O jovem foi ferido na nádega e não corre risco de morte.

— A partir do crime, iniciamos as diligências e identificamos os autores. Representamos pelos mandados de busca nas residências de ambos, que foram cumpridos hoje cedo — explica a delegada.

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Flagrante e apreensões

Durante as buscas, os agentes localizaram entorpecentes na casa de um dos irmãos. De acordo com a polícia, o suspeito chegou a tentar arremessar a droga pela janela ao perceber a chegada das viaturas. Na residência do outro envolvido, foi apreendida a arma que a investigação aponta como a utilizada no atentado.

Os dois homens, que já possuem antecedentes criminais, foram presos em flagrante e encaminhados ao Presídio Regional de Pelotas (PRP).



