Polícia Civil prende foragido por roubo a propriedade rural no sul do Estado

A Polícia Civil prendeu, na tarde de quarta-feira (1º), em Canguçu, um dos principais suspeitos de um roubo violento a propriedade rural e crime de abigeato ocorrido em agosto de 2025, no interior de Capão do Leão, no sul do Estado. A ação marcou o fim da ofensiva chamada Operação Carro Velho.

O suspeito foi localizado após o trabalho de investigação que se intensificou no dia 26 de março, quando agentes cumpriram mandados de busca e apreensão. Dos três mandados de prisão preventiva, dois foram cumpridos e um dos suspeitos continuava foragido.

Na residência de um dos investigados foi encontrada a vestimenta completa utilizada no dia do crime. As roupas são idênticas às registradas por câmeras de monitoramento da propriedade invadida, o que confirmou a participação direta no assalto.

Ele foi encontrado em Canguçu, onde equipes montaram um cerco que resultou na captura no final da tarde de quarta-feira. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia e levado ao Presídio Estadual de Canguçu.

A Operação Carro Velho foi deflagrada em 26 de março e já havia resultado na prisão de dois homens suspeitos de envolvimento em roubos a propriedades rurais no interior de Capão do Leão.

Segundo a investigação, os crimes eram praticados por grupos armados e encapuzados, que invadiam residências, mantinham moradores reféns por horas e levavam objetos de valor.