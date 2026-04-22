Segurança

Violência contra mulher
Notícia

Polícia Civil investiga tentativa de feminicídio no Loteamento Osório, em Pelotas

Vítima de 35 anos foi encaminhada ao Pronto Socorro com ferimentos no rosto e no pescoço; suspeito é o companheiro

Igor Islabão

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