Polícia Civil investiga tentativa de feminicídio no Loteamento Osório, em Pelotas

Uma mulher de 35 anos sofreu uma tentativa de feminicídio na madrugada desta quarta-feira (22), em Pelotas, no sul do Estado. O crime ocorreu em uma residência no Loteamento Osório, local onde a vítima morava com o companheiro.

De acordo com o registro da Polícia Civil, a mulher apresentava cortes no pescoço e no rosto, além de diversas lesões pelo corpo. Ela foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro de Pelotas (PSP), onde permanece internada sob cuidados médicos. O quadro de saúde não foi detalhado.

Investigação e buscas

A Brigada Militar foi acionada logo após a entrada da vítima na unidade de saúde. O principal suspeito da agressão é o companheiro da mulher.

O caso está sob responsabilidade da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Pelotas. Segundo a polícia, o pedido de medidas protetivas de urgência para a vítima já foi encaminhado ao Poder Judiciário.



