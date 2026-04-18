Polícia Civil investiga morte de homem em surto durante atendimento da Brigada Militar, em Santa Vitória do Palmar

Um homem em surto morreu durante atendimento da Brigada Militar em Santa Vitória do Palmar, no sul do Estado. O caso aconteceu na localidade da Barra do Chuí, na última quinta-feira (16). A vítima tinha 17 anos e não teve a identidade confirmada.

Segundo as primeiras informações repassadas à Polícia Civil, a ocorrência começou após um chamado relacionado a um surto, com comportamento agressivo possivelmente associado ao uso de drogas.

O homem teria tentado agredir os próprios pais, que pediram ajuda a vizinhos para acionar a Brigada Militar e o Samu. Os policiais chegaram antes no local e tentaram conter a situação com ordens verbais e, em seguida, com o uso de arma de choque.

O homem chegou a ser imobilizado, mas voltou a avançar, sendo necessário um segundo disparo do dispositivo. O Samu realizou o atendimento no local, mas a vítima não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

De acordo com o delegado Ronaldo Coelho, responsável pelo caso, a necropsia deve apontar a causa da morte. A partir do resultado, será apurado se houve crime.

Em nota, a Brigada Militar afirma que o homem apresentava comportamento agressivo, os policiais utilizaram "instrumentos de menor potencial ofensivo" e a vítima teve um mal súbito. Leia a íntegra abaixo.

NOTA À IMPRENSA

"A Brigada Militar comunica que, na noite de quarta-feira (16/04), em Santa Vitória do Palmar, atendeu a uma ocorrência de emergência em saúde mental no bairro Barra do Chuí.

Após denúncias de que um indivíduo, em surto psicótico, apresentava comportamento agressivo contra familiares e terceiros, os policiais realizaram a intervenção necessária, com o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo para contenção.

Após a ação, o indivíduo apresentou mal súbito.

Foram iniciadas manobras de reanimação pelas equipes policiais e, durante o deslocamento para atendimento médico, houve o encontro com o SAMU, que constatou que o indivíduo veio a óbito.

A Brigada Militar instaurou os procedimentos legais cabíveis para apuração dos fatos.

A Instituição reafirma seu compromisso com a preservação da vida, a legalidade e a atuação técnica em ocorrências de alta complexidade.