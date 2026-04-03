Polícia Civil decide fazer reconstituição de morte de agricultor ocorrida em Pelotas

Produtor rural Marcos Nörnberg foi morto no dia 15 de janeiro. Divulgação / Arquivo pessoal

O delegado Thiago Carrijo, diretor do Departamento de Homicídios do Interior, confirmou nesta sexta-feira (3) que a Polícia Civil fará uma reprodução simulada do caso de Marcos Nörnberg, morto durante ação da Brigada Militar no dia 15 de janeiro em Pelotas.

Segundo ele, tratativas com o Instituto-Geral de Perícias (IGP) já estão em andamento, e a simulação deve ocorrer em no máximo 10 dias. O procedimento contará com a participação de todos os envolvidos, inclusive a viúva do agricultor, Raquel Nörnberg.

Anteriormente, a simulação do caso seria realizada pela Brigada Militar. No entanto, isso não ocorreu, como explica o delegado Carrijo:

— Exatamente por isso, a Polícia Civil pediu nesta semana, porque no âmbito da Justiça Militar foi indeferida a reprodução e a Brigada não pôde fazê-la. Precisamos ter com clareza e em uma dimensão técnica o que ocorreu em Pelotas. É a reprodução total dos fatos. Todos os envolvidos precisam estar presentes.

Leia Mais Inquérito da Corregedoria da BM conclui que não houve crime no caso de agricultor morto por PMs em Pelotas

O delegado afirma também que a Polícia Civil aguardou o encerramento do Inquérito Policial Militar (IPM) para concluir sua própria investigação.

— A Polícia Civil está investigando a morte do Marcos. É claro que todos os detalhes que cercam essa morte são importantes em uma avaliação final por parte do delegado de polícia. Então, sim, a decisão do IPM influencia na investigação da Polícia Civil. Por isso, venho afirmando desde o início deste caso que aguardaríamos o desfecho do IPM para finalizar o inquérito policial.

O que diz o Inquérito Policial Militar