Polícia Civil decide fazer reconstituição de morte de agricultor ocorrida em Pelotas

O delegado Thiago Carrijo, diretor do Departamento de Homicídios do Interior, confirmou nesta sexta-feira (3) que a Polícia Civil fará uma reprodução simulada do caso de Marcos Nörnberg, morto durante ação da Brigada Militar no dia 15 de janeiro em Pelotas.
Segundo ele, tratativas com o Instituto-Geral de Perícias (IGP) já estão em andamento, e a simulação deve ocorrer em no máximo 10 dias. O procedimento contará com a participação de todos os envolvidos, inclusive a viúva do agricultor, Raquel Nörnberg.
Anteriormente, a simulação do caso seria realizada pela Brigada Militar. No entanto, isso não ocorreu, como explica o delegado Carrijo:
— Exatamente por isso, a Polícia Civil pediu nesta semana, porque no âmbito da Justiça Militar foi indeferida a reprodução e a Brigada não pôde fazê-la. Precisamos ter com clareza e em uma dimensão técnica o que ocorreu em Pelotas. É a reprodução total dos fatos. Todos os envolvidos precisam estar presentes.
O delegado afirma também que a Polícia Civil aguardou o encerramento do Inquérito Policial Militar (IPM) para concluir sua própria investigação.
— A Polícia Civil está investigando a morte do Marcos. É claro que todos os detalhes que cercam essa morte são importantes em uma avaliação final por parte do delegado de polícia. Então, sim, a decisão do IPM influencia na investigação da Polícia Civil. Por isso, venho afirmando desde o início deste caso que aguardaríamos o desfecho do IPM para finalizar o inquérito policial.
O que diz o Inquérito Policial Militar
O caso envolve a morte do produtor de morangos durante uma operação da Brigada Militar na madrugada de 15 de janeiro, na zona rural do município. Conforme o Inquérito Policial Militar (IPM), divulgado com exclusividade pelo colunista Humberto Trezzi nesta quinta-feira (2), não houve crime na ação policial, embora tenham sido apontadas falhas de planejamento e de inteligência.