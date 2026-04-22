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Polícia busca imagens para esclarecer duplo homicídio em campeonato de futebol em Rio Grande

Testemunhas já foram ouvidas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Rio Grande

Joanna Manhago

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Gabriel Veríssimo

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