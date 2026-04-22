Polícia busca imagens para esclarecer duplo homicídio em campeonato de futebol em Rio Grande

Relatos apontam para execução; testemunhas ouviram cerca de 15 disparos de arma de fogo. Gabriel Veríssimo / GZH

A Polícia Civil busca imagens de câmeras de monitoramento para avançar na investigação do duplo homicídio registrado no último domingo (19), em Rio Grande. O crime ocorreu durante um campeonato de futebol amador no bairro São João.

De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rio Grande, Maiquel Fonseca — responsável pelo caso —, testemunhas já foram ouvidas e outras ainda estão sendo procuradas. Ele não adiantou detalhes da investigação, mas frisou que diligências ocorrem de forma ininterrupta desde o dia do crime.

A Polícia Civil não divulgou os nomes das vítimas, informando apenas que tinham 28 anos. A reportagem apurou que se tratam de Sander Maciel de Andrade e Leonardo Ossanes Rodrigues, ambos naturais de Rio Grande.

O que se sabe sobre o caso

O episódio aconteceu em um campo na Rua João da Silveira, onde era disputada uma competição tradicional de futebol 7, na categoria veteranos. Relatos de testemunhas apontam para uma execução. As duas vítimas estavam sentadas na lateral do gramado ao final de uma partida entre as equipes "Malucos" e "HP".

Dois homens teriam descido de um veículo Ford Fiesta branco — que, conforme apurado, possuía placas de Florianópolis (SC) — e efetuaram cerca de 15 disparos contra a dupla. Até o momento, ninguém foi preso.

Segundo um dos árbitros da partida, os alvos não participavam da competição como atletas.

— Com certeza não eram (jogadores), eles estavam ali na torcida, acompanhando o time do Henrique Pancada (HP). Posso te dizer com certeza. Eu apitei o jogo, foi depois do jogo que aconteceu — relatou o juiz, que preferiu não ser identificado.

No momento dos disparos, dezenas de torcedores que acompanhavam o torneio correram para se proteger. Devido à gravidade do ocorrido, o campeonato foi encerrado imediatamente.



