PF deflagra operação contra rede de academias por importação irregular de aparelhos de musculação

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (7), uma ação conjunta com a Receita Federal contra uma rede de academias suspeita de importar equipamentos de musculação de forma irregular, sem o recolhimento de tributos devidos.
A operação cumpriu cinco mandados — quatro de busca e apreensão e um de busca pessoal — nos municípios de Bagé, Uruguaiana e Quaraí.
Durante a ação, autorizada pela 1ª Vara Federal de Rio Grande, foram identificados cerca de 300 aparelhos de musculação e centenas de acessórios com indícios de origem estrangeira, sem documentação fiscal.
Além das apreensões, a investigação aponta movimentações financeiras atípicas superiores a R$ 10 milhões. Entre os indícios estão saques e depósitos em dinheiro de valores elevados, além da circulação de quantias incompatíveis com os rendimentos declarados. Segundo a PF, pode caracterizar crimes como sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
As mercadorias foram apreendidas, mas permaneceram sob responsabilidade do proprietário dos estabelecimentos, que foi designado como fiel depositário até a conclusão das análises da Receita Federal. As investigações seguem em andamento para apurar a extensão das irregularidades e a possível responsabilização dos envolvidos.
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