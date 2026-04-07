Segurança

Sem documentação fiscal
Notícia

PF deflagra operação contra rede de academias por importação irregular de aparelhos de musculação

Foram cumpridos cinco mandados nos municípios de Bagé, Uruguaiana e Quaraí; foram identificados mais 300 equipamentos importados 

Gabriel Veríssimo

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